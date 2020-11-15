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تعليم

إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية.. دورة تدريبة لطلاب حقوق القاهرة.. تفاصيل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
ينظم مركز البحوث والاستشارات للتدريب ، بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، دورة قانونية بعنوان، إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية ( مجلس الدولة - النيابة العامة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة )، وذلك طوال شهر نوفمبر من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا، بمقر المركز، بجوار مدرج 3 مبني كلية الحقوق الرئيسي .

ونوه المركز إلى أنه على جميع الطلاب، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ، مشيرا الى ان المتدرب يحصل علي شهادة معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية .

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وكان الدكتور صبرى السنوسى‪عميد كلية الحقوق  ‬جامعة القاهرة، قد صرح بأن المحاضرات ستكون متاحة اونلاين  لطلبة الكلية بالاضافة الى ذلك يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين‪ . ‬

وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية استعدت لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ، ومن ابرزها  حضور الطلاب بالكلية  3 ايام  و يومين اونلاين.

كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزءين او على حسب السعة الاستيعابية للكلية كما يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات للحد من الاصابة بفيروس كورونا.

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