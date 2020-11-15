إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية.. دورة تدريبة لطلاب حقوق القاهرة.. تفاصيل

ينظم مركز البحوث والاستشارات للتدريب ، بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، دورة قانونية بعنوان، إ عداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية ( مجلس الدولة - النيابة العامة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة )، وذلك طوال شهر نوفمبر من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا، بمقر المركز، بجوار مدرج 3 مبني كلية الحقوق الرئيسي .





ونوه المركز إلى أنه على جميع الطلاب، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ، مشيرا الى ان المتدرب يحصل علي شهادة معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية .





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وكان الدكتور صبرى السنوسى‪عميد كلية الحقوق ‬جامعة القاهرة، قد صرح بأن المحاضرات ستكون متاحة اونلاين لطلبة الكلية بالاضافة الى ذلك يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين‪ . ‬





وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية استعدت لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ، ومن ابرزها حضور الطلاب بالكلية 3 ايام و يومين اونلاين.





كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزءين او على حسب السعة الاستيعابية للكلية كما يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات للحد من الاصابة بفيروس كورونا.



