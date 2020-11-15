انطلاق القافلة الإرشادية من زراعة عين شمس إلى محافظة القليوبية.. اليوم

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، قافلة إرشادية، بالاشتراك مع محافظة القليوبية في الفتره من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





تبدأ فعاليات الافتتاح بكلية الزراعة اليوم الأحد 15 نوفمبر ثم تنطلق الحملات الإرشادية من 16 إلى 18 نوفمبر على النحو التالي:





16 نوفمبر قرية قرنفل بالقناطر الخيرية

17 نوفمبر قريه طحانوب شبين القناطر

18نوفمبر قريه السفانيه بمدينه طوخ





تتم القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

و يشرف على فعالياتها الدكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه جامعه عين شمس والدكتور نبيل محمد المدني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي السيد الأستاذ المتفرغ بقسم الإنتاج الحيوانى ووكيل الكلية الأسبق.





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الجدير بالذكر أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.





واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء في الرابط التالي https://bit.ly/3n6dQ2R





ومن الجدير بالذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد أنطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.





وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القائمة أحتوت على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيبًا كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الإسكندرية، و 30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 علماء من كلا من جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، ومدينة زويل، و4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.





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وأضاف دكتور عبدالغفار أن لنا أن نفتخر بعلمائنا المدرجين في هذه القائمة وبالأخص الدكتور قابيل عبد النبي من جامعة طنطا الذي شغل المرتبة 4427، والدكتور على بحراوي رحمة الله عليه من جامعة بني سويف والذي شغل المرتبة 7752، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة في المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجاني من جامعة الزقازيق في المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج في المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء في القائمة.





ونوه د. عبدالغفار أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.



