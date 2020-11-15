في إطار متابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء .. وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاء بمستشفى الطور التعليمي الجديد بتكلفة 750 مليون جنيه

وزيرة الصحة: مستشفى الطور التعليمي سيصبح صرحًا طبيًا لخدمة أهالي جنوب سيناء

هالة زايد تتفقد وحدة طب أسرة الرويسات.. وتشدد على استمرار تدريب الأطقم الطبية والإدارية









تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الطور التعليمي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة ٢٨ ألف متر مربع بتكلفة حوالي ٧٥٠ مليون جنيه، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، مؤكدة أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي طور سيناء جنوب سيناء.









وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الهيكل التنظيمي للمستشفى، والذي من المقرر أن يضم ١٠٠ سرير داخلي، و١٥ ماكينة غسيل كلوي، و٥ غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و ١٠ حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم، لافتًا إلى أنه يعد أكبر مستشفى بمحافظة جنوب سيناء بعد مستشفى شرم الشيخ الدولي.









وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقدت أقسام الوحدة المختلفة منها عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطواريء، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، ووجهت بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل الوحدة بالكامل، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.









ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدل التسجيل، مضيفًا أن إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها بوحدة طب أسرة الرويسات بلغ أكثر من ٢٠ ألف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.









وتابع أن الوزيرة أكدت على استمرار تدريب جميع الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين بمختلف التخصصات الطبية للعمل بالمنظومة الجديدة بجنوب سيناء.





يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.