النواب يطالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم برامج خدمية جديدة للمواطنين بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحالى

درويش: يجب تطوير القومية للتأمين الإجتماعي بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحالى

برلمانية: القومية للتأمين الاجتماعي لابد أن يكون لديها برامج جديدة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا

برلماني: الرئيس حريص على تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين





كل يوم ندرك جميعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ويوجه المسئولين للقيام بتطوير أدائهم وأداء مؤسسات الحكومة من أجل تقديم خدمة أفض للمواطن، وهذا ما حدث من توجيهات السيد الرئيس تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.





ومن جانبه قال النائب عبد الوهاب خليل اننا نشهد خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا فى كافة المجالات التى تقدم خدمات للمواطنين، والتى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اهتماماته، ومنها التوجيهات التى اصدرها بضرورة بضرورة التطوير والتحديث الاليكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي





وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه فى إطار تلك التوجيهات سنري تغيير شامل فى المنظومة الخاصة للتأمين الإجتماعي والمعاشات، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خدمات أكبر لكبار السن على سبيل المثال توصيل المعاش لهم بالمنزل لمن هم تخطو السبعين أو يعانون من أمراض مزمنه وليس لديهم أحد يستلم لهم المعاش .





وأكد خليل، أننا ننتظر من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن تقدم أيضا خدمات للحالات الخاصة والأكثر إحتياجا، لافتا الي ضرورة احداث التطوير والتحديث الإليكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, لمواكبة التحول الرقمي بالدولة المصريه فى إطار سياستها المتطورة الجديدة.





قالت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على أصحاب المعاشات وكبار السن ونرى ذلك فى التوجيهات التى أصدرها بضرورة التطوير والتحديث الإلكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ويأتي ذلك من منطلق حرة على تقديم الخدمات التى تليق بالمواطن المصري .





وطالبت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بضرورة وجود عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجًا وايضا الإعتماد على أساليب جديدة للتعامل مع المواطنين وميكنه مكاتب الخدمة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.





ومن جانبها قالت النائبة سولاف درويش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الأيام الماضية بضرورة التطوير والتحديث الاليكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، حيث أنها شبكة حماية اجتماعية كاملة.





وتابعت درويش في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه يجب تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث وتقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين بطريقة أفضل، حيث إن هؤلاء المواطنين أفنوا حياتهم لخدمة وطنهم، ويجب أن يكون هناك طريقة أفضل لحصولهم على صرف معاشتهم الشهرية .





وقد عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض.





ضم التشكيل الجديد للهيئة اللواء جمال عوض رئيسًا لمجلس الإدارة، سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي " ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد عطيه الفيومي ممثل إتحاد الغرف التجارية، نديم إدوارد إلياس ممثل إتحاد الصناعات المصرية " ، أمين مبروك عبدالتواب " ممثلا عن أصحاب المعاشات "، عمر محمد حسن ، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة

استهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة و عرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة و التي تم عرضها علي القيادة السياسية و التي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة ، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، و كذلك جهود تحديث الهيكل الإداري ، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية .





وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات و المستحقين .