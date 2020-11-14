كبرى شركات السيارات تطور عوامل أمان أكثر ذكاء في سياراتها

القفل التفاضلي Differential lock و تتهافت شركات السيارات كل يوم لأبتكار و تطوير انظمة الامان في السيارات و من احدث هذة الانظمة هو نظام يعمل على توفير الأمان عند اجتياز المنعطفات و يزيد من التحكم في السيارة في مواقف القيادة الصعبة و الخطرة .









القفل التفاضلي Differential lock يعمل على خفض نسبة الحوادث بشكل كبير فهو يرتبط بالتروس التفاضلية الموجودة في السيارة وليس له أي وظيفة تتعلق بالفتيس ولكنه يتيح اجتياز المنعطفات بشكل مريح ومحافظ على الإطارات و يدعم ثباتها .





التروس في نظام Differential lock تعمل علي تقسيم القدرة علي العجلات بالشكل السليم ليتم توزيع مولدات الحركة على الاطارات ويتم تعويض الاختلافات في عدد اللفات لتتماشي مع الوضع و ظروف الطريق ايا كانت ليضمن افضل ثبات و اتزان علي الطريق و من ثم يضمن ثبات السيارة و يمنع انقلابها او انزلاقها .





وفي حالة عدم وجود تروس تفاضلية او قفل التفاضلي Differential lock سيتزايد انزلاق الإطارات على العجلات الداخلية بالنسبة للمنعطف وستدور العجلة بشكل خارج عن السيطرة مما يزيد من فرص وقوع حوادث عنيفه .



