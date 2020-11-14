مجلس مدينة الغردقة يواصل رصف الشوارع وتجميل الطرق الداخلية

أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال رصف وتجميل الطرق الداخلية بالمدينة، ورفع كفاءتها، حيث وجه المحافظ عمرو حنفي، بضرورة رصف ورفع كفاءة الطرق وتجميل الشوارع والطرق وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بشوارع الأحياء وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر مجلس مدينة الغردقة في بيان له متابعة أعمال الرصف بصفة دورية من جانب اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، لإعادة تأهيلها ورصف الشوارع لتحسين شبكه الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة وتسهيل حركة المرور والتيسير على المواطنين.





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ووجه رئيس المدينة، رؤساء الأحياء بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المدينة لضمان سير العمل بها تنفيذها وفقا للجدول الزمني، مؤكدا علي ضرورة استكمال تركيب البلدورات والانترلوك والانتهاء من أعمال توصيل شبكات المرافق والخدمات بهذه المنطقة وذلك تمهيدا لفرد الطبقة الاسفلتية السطحية.

وبدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بأعمال وإزالة المخلفات تمهيدًا للرصف رش طبقة mco تمهيدا لفرد طبقة الاسفلت بالإضافة إلى رفع كفاءة أرصفة المشاه والانترلوك.