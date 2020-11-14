التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية واستمرار تمركز المعدات تحسبا للطوارئ‎

قال اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم التعامل مع تجمعات المياه التي سقطت صباح اليوم علي الإسكندرية، مع استمرار تمركز السيارات ومعدات الشفط تحسبا لأي طارئ آخر.
وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية علي متابعه تمركزات البدالات بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.
وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية دفعت بطلمبة 8بوصة وطلمبة 6 بوصة وعدد 2 بدالة ثابتة.
وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، انه سقطت اليوم أمطار شديدة من الساعة الواحدة ظهر حتى الساعة 3 عصرا، وتوقفت الإمطار ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة على مدينة بلطيم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، وتوقفت الأمطار وتم تصريف المياه ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.
وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها عن متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة لشركاتها التابعة والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الأمطار بالمحافظات.
وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية علي متابعه تمركزات البدالات بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.
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وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية دفعت بطلمبة 8بوصة وطلمبة 6 بوصة وعدد 2 بدالة ثابتة.
وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، انه سقطت اليوم أمطار شديدة من الساعة الواحدة ظهر حتى الساعة 3 عصرا، وتوقفت الإمطار ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة على مدينة بلطيم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، وتوقفت الأمطار وتم تصريف المياه ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.
وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها عن متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة لشركاتها التابعة والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الأمطار بالمحافظات.