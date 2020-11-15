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أخبار البلد

تدعيم مبادرة صوتك مسموع بآليات لحل مشاكل المواطنين سريعًا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقي مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية ، شكاوي المواطنين بشأن عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي صحة المواطنين، عبر وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة ، من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب  )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

كما تتلقي المبادرة الشكاوى الخاصة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

و تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم.

وتعتبر المبادرة ، أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى على متابعتها يوميًا ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظرًا لأنها تختلف عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين  فهي تعتمد علي أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك والواتساب وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

ونجحت المبادرة خلال عامين فى تلقى  228 ألفًا و851 رسالة منها حوالي 47 ألف شكوى مستوفاة تم حل 94.4% منها ، وجار العمل على حل باقى الشكاوى. 
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