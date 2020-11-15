جامعة حلوان تبدأ موسم الأنشطة الطلابية .. وتطلق مسابقة فى الشطرنج.. وندوات تثقيفية ومنافسات رياضية

مسابقات فى الشعر والغناء والقصص.. تربية حلوان تطلق أنشطة طلابية إلكترونيا.. تفاصيل

جامعة حلوان تطلق مسابقة فى الشطرنج على مستوى الجامعة

حقوق حلوان تبدأ الأنشطة الطلابية بندوات تثقيفية ومسابقات رياضية









تنظم الجامعات المصرية هذا العام ضمن الأنشطة الطلابية بهدف توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب من جانب وأعضاء هيئة التدريس على جانب آخر، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات، ويتم تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها بإشراف اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.









أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية للعام الدراسى الجديد .





وقام الدكتور حسام حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بإطلاق خطة النشاط الطلابي التي يتم تنفيذها الكترونيًا في سابقة الأولى من نوعها، حيث تركز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية،ويتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.









وتتضمن الخطة عدد من الفعاليات الطلابية التي تتمثل في مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التي من شأنها أن تخلق روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية في ظل التباعد الاجتماعي. ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.





وتستمر فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية بالتوازي مع الأنشاطة الالكترونية.









وأعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مسابقة للشطرنج على مستوى الجامعة ضمن الأنشطة الاجتماعية للعام الدراسى 2020 - 2021.









وأوضحت إدارة رعاية الشباب، أن المسابقة تقام على مستوى الكليات أولا ثم يتم اختيار الفائز بكل كلية للمنافسة على مستوى الجامعة.









أطلقت كلية الحقوق بجامعة حلوان" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب بالتعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام .





وأعلنت إدارة رعاية شباب كلية الحقوق واتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للانشطة الفنية أو الثقافية ، الاجتماعية ، الرياضية وغيرها سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب وإدارج اسمائهم لسهولة التواصل معهم .





وأوضحت إدارة رعاية شباب الكلية عن إقامتها لدورى كرة القدم للذكور ودورى لتنس الطاولة للإناث وتقديم العروض المسرحية بالنشاط الفنى، كما قد أوضحت الإدارة أنها تعمل على تجهيز العديد من الأنشطة والندوات العلمية هذا العام منها ندوة عن ثقافة الوعى بالقانون، وذلك لتوسيع فكر الطلاب .







