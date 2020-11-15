بسبب ضعف مبيعات السيارات السيدان .. تويوتا تطرح كراون toyota crown suv

و قد اعلنت مؤخرا مجلة Chunichi Shimbun اليابانية إلى أن تويوتا toyota قد تقرر تحويل تويوتا كراون 2021 toyota crown من سيدان إلى SUV في الجيل القادم بحلول 2022، والسبب هو ضعف مبيعات السيدان حول العالم ستكون مبنية على موديل هايلاندر مع استخدام نفس منصة TNGA-K.