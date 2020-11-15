بسبب ضعف مبيعات السيارات السيدان .. تويوتا تطرح كراون toyota crown suv

أعلنت شركة تويوتا عن طرح السيارة تويوتا كراون 2021 toyota crown فيس ليفت الجديدة كليًا بتحديثات جديدة تشمل شاشة تاتش 12.3 بوصة عريضة لنظام المعلومات الترفيهية.
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يأتي النظام الجديد في السيارة تويوتا كراون 2021 toyota crown بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي مع بعض التحديثات الأخرى للتصميم الداخلي وإضافة أنظمة جديدة للسلامة ومساعدة السائق .
السيارة تويوتا كراون 2021 toyota crown لم تتغير من الخارج و تأتي بمحرك بنزين تيربو2000 سي سي بقوة 245 حصان وعزم 350 نيوتن متر و متاحة بمحرك هايبرد 2500 سي سي بقوة 226 حصان وآخر هايبرد 3500 سي سي بقوة 359 حصان.
سعر تويوتا كراون 2021 toyota crown
تبدأ أسعارتويوتا كراون 2021 toyota crown في اليابان من 4,899,000 ين ياباني اي ما يعادل 735.000 جنيه مصري.
و قد اعلنت مؤخرا مجلة Chunichi Shimbun اليابانية إلى أن تويوتا toyota قد تقرر تحويل تويوتا كراون 2021 toyota crown من سيدان إلى SUV في الجيل القادم بحلول 2022، والسبب هو ضعف مبيعات السيدان حول العالم ستكون مبنية على موديل هايلاندر مع استخدام نفس منصة TNGA-K.