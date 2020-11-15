اليوم .. بدء تطبيق المرحلة الأول للفاتورة الإلكترونية

الضرائب: قرار مرتقب لإلزام 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية فبراير المقبل.. 16 مشروعا لهيكلة المصلحة خلال الفترة المقبلة.. وتيسيرات غير مسبوقة للمجتمعين التجاري والصناعي