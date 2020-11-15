Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم .. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:04 ص
/اليوم.. دار الإفتاء
/اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيجري استطلاع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، اليوم الأحد الموافق 29 ربيع الأول.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الفيسبوك عقب صلاة المغرب، مؤكدةً أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

ونبهت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.

وتابعت: "وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1442هـ مساء الخميس

الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غدا

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر

هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم صالحة لكل الدول؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء: شهر ذو الحجة الوحيد الذي تثبته السعودية ويصلح لكل دول العالم

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوي .. غدا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن إحراق إرهابي نفسه بميدان التحرير: ترتيب إخواني.. مكافحة كورونا: صلاح كان يعاني من آلام بسيطة.. وحسين فهمي يرضع من بزًازة على الهواء

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. فيديو

المتهم بقتل سائق توكتوك بـ بدر: شتمنى بأمي وأبويا فخلصت عليه بالمفك

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-11-2020.. فيديو

بلا رحمة.. أبوان يتركان رضيعتهما للموت خارج المنزل والسبب مؤلم| صور

صعق ووفيات وسقوط أشجار .. الدقهلية تتعرض لكارثة بسبب الأمطار والثلوج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

لحظة اعتداء شاب أسود وفتاة على مؤيد لـ ترامب وسرقة هاتفه| فيديو