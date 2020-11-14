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تكنولوجيا

تدخل المنافسة مرة أخرى.. كوالكوم تحصل على تراخيص لبيع المعالجات لهواوى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:01 م
كوالكوم تحصل على
كوالكوم تحصل على تراخيص لبيع المعالجات لهواوى
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm قد حصلت على تراخيص من الحكومة الأمريكية لتوريد وبيع المعالجات وشرائح الهاتف من شبكة الجيل الرابع للاتصالات 4G لشركة هواوى الصينية ، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب العقوبات الأمريكية على هواوى. 

وبحسب موقع Gadgets 360 التقنى الصينى فإن شركة كوالكوم وعدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية  قد حصلوا على إذن من الحكومة الأمريكية لإمداد هواوى بالمعالجات والمعدات التى تحتاجها لانتاج هواتفها بشرط الابتعاد عن أى توريد لتكنولوجيا أمريكية خاصة بشبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 


وصرحت المتحدثة باسم شركة كوالكوم لوكالة رويترز إن الشركة ستواصل العمل على الفور مع شركة هواوى بعد السماح لها من قبل الحكومة الأمريكية بمدها بمعدات تكنولوجيا 4G، وأضافت أن هناك طلبات أخرى للشركة لم يتم الرد عليها من قبل الإدارة الأمريكية. 

ويعتبر القرار تحولا جذريا فى الأزمة التى تعانيها هواوى بعد حرمانها من المعالجات التى جعلتها تنافس هواتف آيفون العام الماضى 2019، حيث تخطت شركة سامسونج فى المبيعات، وتخطت أرباحها أى شركة منتجة لهواتف الأندرويد فى العالم. 

وعلى الرغم من أن معالجات كوالكوم لن تكون من تقنية الجيل الخامس 5G إلا أنها ستعتبر خطوة كبيرة فى الرجوع مرة أخرى للمنافسة فى عالم الهواتف الذكي وخاصة منافسة هواتف سامسونج وهواتف آيفون مرة أخرى قبل تفعيل العقوبات عليها من قبل وزارة التجارة الأمريكية فى شهر مايو العام الماضى. 
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