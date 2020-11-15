مكافحة كورونا: 800 شخص على الخط الساخن 105 لتلقي الشكاوى.. والتشخيص والرد في الحال.. فيديو

قال حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تقييمًا للحالة الصحية قبل اتخاذ أى بروتوكول لعلاج فيروس كورونا.

أوضح حسام حسنى خلال لقائه على قناة الحياة، أن البروتوكول العلاجى يتضمن 28 صفحة ويختلف من حالة مرضية لأخرى، مُعقبًا أنه عند ثبوت الإصابة ودرجتها يتم بناء عليها تشخيص الحالة إذا لابد من العزل المنزلى أو العزل فى مستشفى.

أكد حسام حسنى، أن هناك 800 شخص لتلقى المكالمات لمدة 24 ساعة وتلقى الشكاوى الخاصة بك، لافتًا إلى أنك تتلقى إجاباتك وتشخيص حالتك فى الحال.

أوضح حسام حسنى، أن كل الأدوية المتعلقة بالبروتوكول موجود وبكميات كبيرة تكفى لتجاوز فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن كل الأدوية من إنتاج شركات مصرية ومصرح به لمصر فقط .