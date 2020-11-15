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مرأة

15 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ساحرة وحسا فنيا وقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف.. أنت أيضا ماهر ولبق وعاطفي وحساس، وتتمسك كثيرا بجذورك العائلية.


نصيحة:

هذا الوقت قد يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فسوف تظهر لك فرص جيدة.

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