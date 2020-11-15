علاج اقتصادي يقضي على قشرة الشعر نهائيا

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر، ويشعر البعض بالحرج الشديد، ويبحث هنا وهناك عن أفضل وصفة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف هذا العلاج الطبيعي الفعال.

كشف موقع بولد سكاى عن أفضل علاج لقشرة الشعر وهو عبارة عن خل التفاح.

وفقا لما نشره الموقع أن خل التفاح يساعد على علاج العدوى الفطرية التي تسبب قشرة الرأس فيزيل الجلد الميت.

المكونات:

كمية من خل التفاح.

كمية من الماء.

طريقة التّحضير:

يغسل الشعر جيدا بالشامبو ويشطف كالمعتاد.

تخلط كميات متساوية من الماء وخل التفاح، ثم يوضع الخليط على الشعر ليشطف به.

يترك الخليط على الشعر مدة خمس دقائق، ثم يشطف مرة أخرى بالماء الدافئ.