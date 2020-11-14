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وزير السياحة: الكشف الأثري الجديد بسقارة مهم عددا وقيمة..فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:58 م
الكشف الأثري اليوم
الكشف الأثري اليوم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الذين قاموا بالكشف الجديد في منطقة جبانة سقارة، موظفون في المجلس الأعلي للآثار، وهم من قاموا بفتح الثلاثة متاحف التي افتتحها الرئيس السيسي، وهم من يقومون بعمل موكب المومياوات الملكية.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، ان جميع الصحف الأجنبية قامت بتغطية الحدث بسبب كثرة عدد الموميات وقيمتها التي تم اكتشافها وتم الإعلان اليوم عن اكتشاف 100 تابوت بالاضافة الي 40 قطعة اثرية ولم ننته من العمل.

وأوضح العناني ، أن اليوم قمنا بعمل أشعة على احدى الموميات وهذا حدث لم نعتد عليه وقامت بعمل صدى جيد جدا واثبتت ان المصريين علي كفاءة عالية جدا.

ونوه إلى ان الخميس الماضي وجد الدكتور زاهي حواس بئرا مع مجموعة اثرية ووجدنا في البئر مجموعة من التوابيت ونعمل عليها لإخراج ما فيها ولكنها تحتاج الي بعض الأسابيع .
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