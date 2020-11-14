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توك شو

وفاة طبيبة لحرمانها من أولادها.. تفاصيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
ناشدت الدكتورة صفاء سعد والدة الطبيبة أمنية، والتي توفيت حزنا بسبب حرمانها من رؤية أبنائها، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لإبنتها بالرحمة.

وقالت والدة الطبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" بنتي اتعذبت وعانت كثيرًا وإنقهرت، وكانت تتطلع لمستقبل جميل مع أولادها".

وأردفت:" أتمني أن يكون لوفاتها أثر على المشرع لتغليظ العقوبة على من يحرمون الآباء والأمهات من رؤية أبنائهم، ويارب تكون وفاتها فائدة للمظلومات مثلها".

وأكلمت:" أتمني لزوج إبنتي أن يفوق من الغفلة ونتواصل لمصلحة الأولاء فلم نرهم منذ سنة و3 شهور، لافتة إلى أن ابنتها توفيت وهي على ذمته".
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