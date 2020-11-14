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مصر كسبت بهدف بالعافية.. أحمد موسى: أداؤنا باهت ومش ده المنتخب يا كابتن حسام

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
علّق الإعلامي أحمد موسى، على فوز منتخب مصر بهدف نظيف دور رد على منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا، قائلاً: "مصر كسبت بهدف نظيف بالعافية".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش ده منتخب مصر وانت عندنا يا كابتن حسام نجوم ومحترفين على أعلى مستوى".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لولا هدف الونش كنا هنعمل إيه، وأداء منتتخب مصر باهت وضعيف ووحش".

أما عن هدف الونش قال الإعلامي أحمد موسى: "الونش ده معلم ووتد وسجل هدف مصر في مباراة توجو".

وتغلب منتخب مصر، على نظيره منتخب توجو بهدف دون ،رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.
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