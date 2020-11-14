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فن

نجل أحلام: أمي تسمع لآصالة أكثر منى .. والفنانة ترد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:16 م
احلام واصالة
احلام واصالة
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أحمد إبراهيم
نشرت المطربة اصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ترد فيه عن رسالة فاهد مبارك نجل المطربة أحلام وأعلن عن استماع والدته لأغاني المطربة السورية أصالة نصري رغم الخلاف بينهما.

وقال فاهد "الحين أبي أفهم شئ كلكم مستغربين أني أحب أصالة؟، عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصالة أكتر مني".

لترد المطربة أصالة :" لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية .. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.
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