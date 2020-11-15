رغدة تكشف لـ صدى البلد كيف تتعامل مع الشائعات

كشفت الفنانة رغدة عن كيفية تعاملها مع الشائعات التي تطلق من حين لاخر على النجوم.





وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد":" لا أهتم بها كأنها لم تتواجد، ولم أتعرض كثيرا للشائعات لأنني مبتعدة، والمرة التي تعرضت فيها لشائعة لم تؤذيني حقا، لأن فحواها لم يكن مضرا، والوقت كفيل لأن تتبخر أي شائعة وتكون فقاعة كاذبة.









وكانت الفنانة رغدة، أكدت أ نها لا تحب الظهور على شاشة التلفزيون بدون هدف حقيقي.





قالت رغدة، في تصريح لـ "صدى البلد": " أنا لا أفضل الظهور إلا إذا كان الأمر ضروريا، وأترك دائما أعمالي تتحدث عني، وأحب أن أتواجد في منزلي، وكل من يعرفني يدرك جيدا أنني أحب الخلوة والبعد وعدم الاحتكاك المباشر".





وتابعت قائلة: "أحب الهدوء، وأنا لست من النوع الذي يفتعل أى موقف ليظهر، وستتعجب مما أقوله الآن ولكن في الحقيقة أنا لا أحب الأضواء، وأرتبك كثيرا منها، وهذه طبيعتي.