ميدو بشير يقدم الفلكلور الجنوبي فى ساقية الصاوي.. تفاصيل

يحيى الفنان ميدو بشير حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية الصاوى الأحد 15 من نوفمبر الساعة السادسة والنصف مساءً.

الفنان ميدو بشير هو مطرب مصرى من جنوب الصعيد، يُغنى ويُلحن أعمالًا خاصة به مثل يا شمس غيبى ونسمة ولحظة جنون، كما يُغنى أغنيات من الفلكلور الجنوبى، كمحاولة منه لنشر هذا الفن.





كانت بدايته عام 2012 عندما بدأ يُغنى فى الحفلات النوبية، لكن بدايته الحقيقية كانت عام 2015 عندما انشأ فرقته الخاصة، وكانت أول حفلاته فى شهر فبراير عام 2016 فى علبة ألوان بالزمالك، بعدها قدم العديد من الحفلات منها فى دار الأوبرا المصرية وعلى المسرح العائم بجاردن سيتى.





كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.





يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.