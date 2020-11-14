ترتيب مجموعة مصر.. الفراعنة يتصدرون وتوجو تتذيل بعد هدف الونش.. فيديو

حقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.
أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.
ونجح المنتخب في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة البدري في التصفيات الإفريقية ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول متساويا مع منتخب جرز القمر بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وضح تأثر المنتخب الأول بغياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا ووضح التسرع وفى بعض الأحيان العشوائية فى أداء عناصر الفراعنة الكبار.
لم يظهر لاعبى المنتخب فى حالة من التجانس خلال مجريات اللقاء وبدأ اللقاء باستحواذ توجولى فى منتصف الملعب قابه ضغط متقدم من جانب لاعبى الفراعنة الكبار وأرسل أحمد فتوح كرة طولية نجح فى تشيتها مدافعى توجو وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية كرة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأقدام أحد لاعبى المنافس وتمر إلى خارج منطقة الجزاء.
وحصل أحمد سيد زيزو على ضربة حرة فى الدقيقة الرابعة إثر تعرضه للدفع من لاعب توجو وسيطر الفراعنة الكبار على منتصف الميدان فى الدقيقة السابعة وتبادل اللاعبون التمريرات وأرسل فى الدقيقة الثامنة عبدالله السعيد كرة طولية تصل إلى تريزيجيه إلا أن الحكم المساعد قام برفع راية التسلل ومرر عمرو السولية فى الدقيقة العاشرة كرة إلى زيزو نجحت الدفاعات التوجولية فى إبعادها عن منطقة الجزاء واتسم أداء الفراعنة الكبار بتضييق المساحات والضغط على المنافس لمنع بناء الهجمة من الخلف واستلم تريزيجيه فى الدقيقة 12 كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع توجو وتعرض للعرقلة والسقوط ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للفراعنة الكبار وحصل أحمد حجازى فى الدقيقة 14 على ركلة حرة عقب تعرضه للدفع من قبل لابا كودجا مهاجم توجو.