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فن

في ذكرى ميلاد فاطمة رشدي .. تعرف على عدد زيجاتها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي، التي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.

وتزوجت فاطمة رشدي خمس مرات، الأول كان عزيز عيد الذى علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها إلى فرقة رمسيس لتحصل على البطولة المطلقة، وأطلق عليها لقب «سارة برنار الشرق»، خاصة أن برنار قامت ببطولة العمل نفسه فى لغته الأصلية.

ولكن انفصلت عنه وأسفرت الزيجة عن ابنتها الوحيدة، وتزوجت بعدها من المخرج كمال سيلم ولم تستمر الزيجة طويلا لتقرر الانفصال.

 وتزوجت الثالث وهو المخرج محمود عبد الجواد ولم تستمر أيضا الزيجة حتى قررت الانفصال، وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال وأخيرا ضابط بالبوليس.


توفيت وحيدة تاركة وراءها ثروة فنية عملاقة، فى 23 يناير عام 1996م.
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