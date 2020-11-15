Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مجموعة العشرين... شروط وتفاصيل اتفاق لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
Advertisements
وكالات
أظهر بيان مجموعة العشرين الكبار، أن الدول الأعضاء في المجموعة، توصلت إلى اتفاق بشأن شروط خدمة ديون جديدة لمساعدة البلدان الفقيرة وسط وباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان مجموعة العشرين: "نظرًا لحجم أزمة كوفيد-19، وارتباط الديون مع الوضع القائم، وتدهور التوقعات في العديد من البلدان منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن شروط خدمة الديون التي تتجاوز إطار مبادرة تعليق خدمة الديون (دي إس إس أي)، تتطلب وضع ترتيبات لكل حالة بمفردها".

اقرأ أيضا:
وتابع البيان "بالتالي، فإننا نؤيد وثيقة الإطار العام لخدمة الديون خارج نطاق دي دي إس أي".

وأكمل بيان مجموعة العشرين "في إطار اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سننظر أيضًا فيما إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي يتطلب تمديدًا إضافيًا لإطار دي إس إس أي (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لمدة 6 أشهر أخرى".

وبموجب إطار العمل الجديد الذي وُضع اليوم الجمعة، ستبدأ عملية إعادة هيكلة الديون وفقًا للشروط الجديدة، بناءً على طلب البلد المدين. قد يشمل هذا الدين جميع الديون السيادية والمضمونة من قبل الحكومة ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن عام واحد.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن جميع البلدان التي كانت مؤهلة لتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون بالشروط المعتمدة في أبريل 2020 لا يزال بإمكانها الاعتماد على تمديد المبادرة حتى 30  يونيو 2021، إذا استوفت البلدان المدينة الاشتراطات التي تم وضعها سلفا. فترة سداد الدين، حسب الشروط الجديدة، في المجموع، تصل إلى 6 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بقيادة السعودية.. مجموعة الـ 20 تطلق مبادرات جديدة للتغلب على كورونا

مجموعة السبع تؤيد مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

رسالة قاسية من صندوق النقد الدولي: العالم مهدد بإفلاسات ضخمة

الصين ترفض بشدة اتهامات غربية بشأن ديون الدول الأفريقية وتعلن إلغاء قروض 15 دولة

«المشاط»: المؤسسات الدولية مطالبة بزيادة التمويل المختلط للبلدان النامية والناشئة

مجموعة العشرين تمدد مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا من الديون

ترشيحاتنا

صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

حقيقة إعلان بسمة بوسيل العودة إلى تامر حسني بعد الانفصال

بعد إصابته بجلطة رئوية.. أول صورة لـ إبراهيم فايق في المستشفى

خطايا حسام البدري في مباراة منتخبيّ مصر وتوجو .. فيديو

اللعيبة مش مبسوطة.. نبيل الحلفاوى يعلق على مباراة مصر وتوجو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

بسبب تداعيات كورونا .. مكلارين mclaren عملاق صناعة السيارات البريطانية تتجه للاستثمار في العقارات .. صور

علاج الديرما بن للوجه ونتائجها المذهلة