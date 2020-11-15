الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث عنف المطرية اليوم

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.



