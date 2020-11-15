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حوادث

الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث عنف المطرية اليوم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
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