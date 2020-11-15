الداخلية تضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بقيمة 7 مليارات جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8624 قضية تموينية متنوعة) بينها (152) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (8098 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (1093230) جنيه، وضبط (14) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (38947 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، فضلًا عن ضبط (8458) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3464,335) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (242) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (246,951) طن ، وكذا ضبط (102) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (79,260) طن.





ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (76560) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (55741048) جنيه.





وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1443) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (146) قضية ضرائب عامة ، كشف (83) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (131) قضية فى مجال الجمارك ، (8) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (421) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (479) حكم قضائى ، (160) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (5) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة ، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تهريب جمركى بضائع) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام - غسل أموال – كسب غير مشروع – إحتيال مصرفى) بقيمة إجمالية بلغت (7374822784 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1949) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا (6 متهمين) إرتكبوا (3) وقائع متنوعة.





وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (119) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط (599) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (378) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (250) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (107) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (75) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (374) لنش سياحى.





وتمكن أمن الموانئ من ضبط (38) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (99) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (1976) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).



