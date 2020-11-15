اليوم .. محاكمة 17 متهما فى الاستيلاء على 500 مليار جنيه

تنظر الدائرة "18" بمحكمة شمال القاهرة جنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهما بالقضية رقم 5322 لسنة 2020، والمتهمين فيها بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان.





وشملت أسماء المتهمين كلا من "رضوان ع" ، و"أحمد س"، و"عمار إ" ، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع" ، و"وليد إ" ، و"محمد خ"، و"فؤاد م".



