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مرأة

في اليوم العالمي لحوادث الطرق.. الصحة العالمية تكشف حقائق لأول مرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
فى اليوم العالمى
فى اليوم العالمى لحوادث الطريق أكتشف حقائق لم تعرفها من قبل
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أسماء عبد الحفيظ

وفقا لما نشره منظمة الصحة العالمية، يموت ما يقرب من 1.35 مليون شخص كل عام نتيجة لحوادث المرور على الطرق.

حددت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هدفًا طموحًا يتمثل في خفض العدد العالمي للوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق إلى النصف بحلول عام 2020.

تكلف حوادث المرور على الطرق معظم البلدان 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

أكثر من نصف جميع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين مستخدمي الطريق المعرضين للخطر هم المشاة وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات النارية.

93 ٪ من وفيات العالم على الطرق تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على الرغم من أن هذه البلدان لديها ما يقرب من 60٪ من المركبات في العالم.

وتعد إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 عامًا.

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