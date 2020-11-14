أخبار التوك شو: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف علاج محمد صلاح.. وفاة طبيبة لحرمانها من أولادها.. الكشف الأثري الجديد بسقارة مهم عددا وقيمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية بعض من التصريحات والموضوعات المهمة نعرض لكم أبرزها كالآتي...









وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، وكل الزملاء في موقع صدى البلد، على الجهد المُتميز، خاصة بعد ندوة وزير الرياضة في موقع صدى البلد لإطلاق مُبادرة "لا للتعصب".









قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مخلص وله تاريخ رياضي مشرف، ورفع رأس الرياضة في مصر.









قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في إثيوبيا ليس وليد الصدفة، لافتا إلى أن العدو المتمثل في الاحتلال الخارجي، يرسم الحدود بين دول القارة السمراء ويضع السم في العسل، ما يتسبب في نشوب المنازعات بينهما.









قال حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزاة الصحة، إن هناك تقييما للحالة الصحية قبل اتخاذ أى بروتوكول لعلاج فيروس كورنا.









علّق الإعلامي أحمد موسى، على هدف محمود حمدي الونش لاعب منتخب مصر في مباراة منتخب مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا .









ناشدت الدكتورة صفاء سعد والدة الطبيبة أمنية، والتي توفيت حزنا بسبب حرمانها من رؤية أبنائها، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لإبنتها بالرحمة.









قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الذين قاموا بالكشف الجديد في منطقة جبانة سقارة، موظفون في المجلس الأعلي للآثار، وهم من قاموا بفتح الثلاثة متاحف التي افتتحها الرئيس السيسي، وهم من يقومون بعمل موكب المومياوات الملكية.









علّق الإعلامي أحمد موسى، على فوز منتخب مصر بهدف نظيف دور رد على منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا، قائلًا: "مصر كسبت بهدف نظيف بالعافية".









قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمتابع لحالة محمد صلاح، إن وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة طلبوا مني متابعة الحالة الصحية للاعب محمد صلاح وعند الذهاب إليه قمنا بعمل الحزمة العلاجية التي نقوم بعملها لأى مريض.









قال طارق رحمى محافظ الغربية، إن أى قرية أو مكان يظهر به حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.