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اتحاد الغرف العربية: بيروت شهدت أحداثاً متراكمة ومتتالية ومازالت تقف على قدميها.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:57 م
خالد حنفى أمين عام
خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية
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داليا أحمد
قال خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت هذا العام أحداثًا متراكمة بداية من حركة شعبية مرورًا بأزمة اقتصادية كبيرة وأزمة سياسية وصولًا إلى انفجار كبير هزّ أركان العاصمة.

أوضح «حنفى» خلال لقائه على قناة «المحور»، أن الظروف فى المنطقة العربية فى العقود الاخيرة كانت صعبة وتوجد تحديات كثيرة وعندما تلمس المواطن والشارع تكون حساسة خاصة أنها تؤثر على الاقتصاد، مؤكدًا أن طبيعة عمل الغرف العربية والمنظمات الدولية فى هذا الشأن مختلفة لأنه لا يؤدى العمل بنفسك.

أضاف أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تحدى الغرف العربية يغطى القطاع الخاص العرب فى الدولة عربية وله فرع فى دول أجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الغرف عملت على التواصل بين رؤساء الحكومات فى المنطقة العربية لعمل قمم اقتصادية وسياسية وتنموية مع الدول الأجنبية.
 
أكد خالد حنفى، أن هناك كثيرًا من رجال الأعمال يقومون بتبني المشاريع والأفكار التى تطرحها المجتمعات العربية وتبدأ بأن يكون له حصة فى المشروع ، مضيفًا أن هذا التمويل الوارد من رجال الأعمال تم دمجه مع الصين لأن الصين تحتضن الأفكار الصناعية بتحويل الفكرة لمشروع على أرض الواقع .
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