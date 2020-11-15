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حوادث

اليوم .. محاكمة المتهمين بأحداث ميدان الشهداء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر دائرة الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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