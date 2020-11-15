اليوم .. محاكمة المتهمين بأحداث ميدان الشهداء

تنظر دائرة الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".





يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.



