بشير عبد الفتاح: أردوغان يخشى وصول بايدن للحكم لهذا السبب

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن هناك فارق جوهري بين تعامل الرئيس دونالد ترامب وجو باين مع انتهاكات الرئيس التركي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن ما فعله ترامب لأردوغان هو إرجاء العقوبات على تركيا، بعدما استطاع أردوغان اختراق الدوائر القريبة من ترامب وهو ما ساعده في إرجاء الحساب على العديد من الملفات.





ونوه إلى أن أردوغان يخشى وصول بيادن للحكم لأنه يرى أن بايدن ليس رجل إرجاء الحسابات، لكنه رجل الحساب العسير والقريب.









وأوضح أن بايدن ليس صديقا لأردوغان، وليس له استثمارت في تركيا، وعلاقاته طيبة باللوبي الكردي، واللوبي اليوناني.