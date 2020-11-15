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حوادث

اليوم .. محاكمة 4 متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاحد، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة، المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.
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