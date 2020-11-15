اليوم .. محاكمة 4 متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور

تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاحد، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".





وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة، المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.



