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توك شو

تفاصيل التقديم للوحدات الصناعية بالطرح الثالث للمبادرة الرئاسية.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد غانم، إن المشروع الرئاسى لتوفير الوحدات الصناعية للشباب يضم 1657 وحدة فى 7 مجمعات صناعية في المحافظات، وهو ما تم فى الطرح الأول والثانى، ويبدأ الطرح الثالث خلال شهر مارس المقبل ويضم 6 مجمعات فى بنى سويف والفيوم . 

وأوضح محمد غانم،  خلال فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2،  أن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكد أن الطرح الثالث لوحدات المجمعات الصناعية سيكون بنفس شروط الطرح الأول والثانى بمتوسط سعر المتر 22 جنيها.

ولفت غانم إلى وجود فرص واعدة للتمليك وتمويل خطوط وأدوات الإنتاج من خلال 8 بنوك مصرية وافقت على التمويل، خاصة أن مساحة الوحدات تبدأ من 140 مترا إلى 790 مترا ويمكن حيازة 8 وحدات دفعة واحدة.   

ويبدأ فى مارس المقبل التقديم فى 6 وحدات صناعية فى بنى سويف والفيوم، تمثل الطرح الثالث للمبادرة الرئاسية لتوفير الوحدات الصناعية للشباب وصغار المستثمرين. 
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