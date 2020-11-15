أهم الأخبار .. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان تدريبا جويا .. أمطار غزيرة اليوم .. تطورات الوضع في إثيوبيا و حرب البوليساريو

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بعد حربها على ميليشيات البوليساريو.. إجراء مغربي جديد في معبر الكركرات

أعلنت السلطات المغربية والموريتانية، اليوم "السبت"، عن عودة فتح معبر الكركرات، من الجانبين، بشكل رسمي، بعدما أكدت المملكة تأمين النقطة الحدودية وطرد ميليشيات البوليساريو التي تسللت إليه، أواخر أكتوبر الماضي.. للمزيد اضغط هنا





ترامب: الأمريكيون لن يسمحوا بتزوير وسرقة الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأمريكيين لن يسمحوا بأن يتم سرقة الانتخابات منهم وتزويرها.. للمزيد اضغط هنا

غارة جوية تضر بسد في إثيوبيا .. أنباء عن جثث ملقاة في شوارع ولاية تيجراي

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إنها سترسل فريقًا للتحقيق في تقارير تحدثت عن عمليات قتل جماعي للمدنيين في ولاية تيجراي الشمالية، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.. للمزيد اضغط هنا





بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

وصلت إلى قاعدة "مروى" الجوية بجمهورية السودان وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة فى تنفيذ التدريب الجوى المصري السودانى المشترك " نسور النيل – 1" والذى يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.. للمزيد اضغط هنا





عمدة نجريج يعتذر لأسرة محمد صلاح وأهالي القرية لهذا السبب

أعلن المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان له اليوم السبت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اعتذاره عن التعامل مع الإعلام. . للمزيد اضغط هنا





السيسي: تابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل التام بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تفقد اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. للمزيد اضغط هنا





الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد غدا.. والصعيد 29 درجة

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة علي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، يصاحبها نشاط للرياح تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس. .. للمزيد اضغط هنا



