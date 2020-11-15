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منوعات

سوار النجار بـ إطلالة جذابة أمام البحر.. شاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة سوار النجار صورة جديدة لها خلال قضاء إجازتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


وظهرت سوار النجار، علي شاطئ البحر بإطلالة جذابة مرتدية سترة حمالات باللون الأسود الذى يبرز جمالها ونظارة شمس.


دخولت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

 


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من 

كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".



سوار النجار بـ إطلالة جذابة أمام البحر.. شاهد
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