تامر عبد الحميد: أداء منتخب مصر أمام توجو فيه عك

انتقد تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق، أداء منتخب مصر امام منتخب توجو، في المباراة التي أقيمت السبت ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية.





وتابع عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" عبر قناة "سي بي سي": "التشكيل فيه عك، والمكسب الوحيد من المباراة هو تحقيق النقاط الثلاث بالإضافة إلى الإطمئنان على بعض اللاعبين في مراكز أساسية مثل مصطفي محمد كمهاجم أساسي، فضلا عن وجود عبد السعيد وزيزو".





وأردف: "رغم الفوز على توجو إلى أننا لا نستطيع أن نطمئن على المنتخب في غياب صلاح|، لافتا إلى إدارة اللقاء تسببت في إهتزاز مستوي الفريق رغم ضعف مستوي المنافس.





وأكمل:" شاهدنا مشاركة رمضان صبحي اليوم في الملعب رغم غيابه عن الملاعب لفترة كبيرة".



