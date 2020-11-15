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المستشار التقني بالدوري الإنجليزي: محمد صلاح من أهم لاعبي ليفربول على مدار تاريخه.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري
قال المهندس سيد فاروق المستشار التقني بالدوري الإنجليزي ، إن محمد صلاح شخصية عامة عالمية كبيرة جدا واصابته بفيروس كورونا وهو في مصر له ردود أفعال مختلفة وكبيرة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن اتحاد الكرة المصري أصدر بيانا وبعد ذلك حذفه وأصدر بعدها بيان باللغة الانجليزية والكثير انتقد وجود ايميل دكتور الفريق داخل البيان وهذا ليس طبيعيا .

وأوضح فاروق ، أن جميع وكالات الأنباء في باريس نشرت فيديو محمد صلاح وهو يرقص في فرح اخوه وهذا دليل على عدم التزامه بالاجراءات الاحترازية والوقائية .

وتابع أن اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وهو في مصر اعطي الفرصة الي الكثيرين للحديث عنه وهناك تعاطف كبير مع محمد صلاح خصوصا مشجعين ليفربول .

واستطرد أن محمد صلاح من اهم لاعبين ليفربول علي مدار تاريخ النادي الإنجليزي وليس مجرد لاعب عادي .
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