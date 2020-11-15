وزير الآثار: سقارة لم تبح بكل أسرارها.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الكشف الاثري بسقارة لم يتم الانتهاء من العمل فيه، لافتا الى ان رئيس الوزراء أجرى زيارة إلى الموقع ونزل إلى البئر بنفسه.





وأضاف العناني خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان جميع وسائل الاعلام العالمية حضرت الكشف الأثري بسقارة بالإضافة إلى وجود الإعلام المصري، مؤكددا أن هذا يساعد المصريين على معرفة تاريخهم.





العناني ، أن هذه الجبانة من أكبر الجبانات الآدمية في شمال مصر، لافتا إلى أن هرم سقارة هو أول بناء حجري متكامل في العالم وعمره اكثر من 4600 سنة . وأوضحأنأكبرالآدميةأولسنة



