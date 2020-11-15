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وزير الآثار يعلن عن الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
وزير الآثار
وزير الآثار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم العمل على إعادة الألوان الطبيعية لـ المتحف المصري بالتحرير وتحسين الاضاءة بداخله،  مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مجموعة من التوابيت اليه كهدية بمناسبة مرور 118 عاما على تأسيسه.

وأضاف العناني خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، ان هناك موكب عالمي سيتم عمله لنقل 22 ملك وسيصحبه أنوار من ميدان التحرير بالإضافة الي عمل تشريفه لهم وهذا سيحدث خلال أسابيع قليلة وسيتم نقل عدد من التوابيت المكتشفة حديثا الي متحف التحرير.

وأوضح العناني ، أنه خلال موكب المومياوات سيفتتح متحف الحضارة وبعدها متحف العاصمة، ثم التفرغ للعمل في المتحف الكبير الذي سيكون جاهزا للافتتاح في منتصف 2021.


وتابع أن المتحف الكبير هندسيا ومعماريا واثريا مشروع ضخم وهو هدية مصر للعالم وما يميزه مكانه وتصميمه، والعمارة المستخدمة فيه بالاضافة الي المحتوي الأثري المتواجد فيه، أبرزها مجموعة توت عنخ امون الكاملة وهو متحف فريد من نوعه على مستوى العالم.
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