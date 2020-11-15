مؤسس فيسبوك: ادعاءات ترامب بشأن تزوير الانتخابات مضللة

أكد مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فيسبوك" أن الانتخابات الأمريكية كانت نزيهة، مضيفا أن الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.





ونقل موقع "بازفيد" الأمريكي، عن زوكربيرج في تسجيل صوتي لموظفيه: "أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة، وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل.. ومن المهم أن يثق الناس بأن الانتخابات كانت نزيهة في الأساس، وهذا ينطبق على عشرات الملايين من الأشخاص الذين صوتوا لصالح (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب".





وأضاف: "جزء مما نراه هنا هو الأشخاص الذين يطالبون بإعادة الفرز والتحديات القانونية، والتي في كثير من الحالات، هي حقهم وشيء تراه في الكثير من الانتخابات.. لكنني أعتقد أنه من غير المفيد أيضا أن يرفع الناس التوقعات بأنه ستكون هناك نتيجة مختلفة عما كان متوقعا".





وأشار زوكربيرج إلى ادعاءات ترامب المضللة بشأن تزوير الانتخابات قائلا: "أعتقد أن الأمر بالطبع، يمثل تحديا عندما يشارك رئيس الولايات المتحدة بعضا من هذه الأشياء بشكل مباشر".





وأكد الموقع الأمريكي أن عددًا صغيرًا من الموظفين في "فيسبوك" أبدوا معارضتهم لزوكربيرج، حيث ادعوا أن الانتخابات لم تكن نزيهة لأن الموتى صوتوا بها.



