زراعة الأزهر تنظم ورشة عمل حول المعايير الأكاديمية لبرنامج الألبان.. الأربعاء

يعقد قسم الألبان بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، ورشة عمل بعنوان: اعتماد المعايير الأكاديمية "ARS" لبرنامج الألبان، بحضور الجهات المعنية من الهيئات البحثية والجامعات المصرية وشركات الصناعات الغذائية والألبان، وعلى رأسها شركة أبو الخير لمنتجات الألبان "الراعي الرسمي"، وشركة جرين فيلدز "الراعي الفضي"، وخريجي القسم، يوم الأربعاء المقبل، بقاعة البساتين بالكلية.





وأوضح الدكتور حمداوي حمدان بكري، عميد الكلية، أن الورشة ستناقش المعايير الأكاديمية، واستطلاع آراء المجتمع المدني لمواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك في ظل الدعم الدائم من فضيلة محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حتى تتمكن الكلية من الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا مواصلة العمل لاعتماد برامج جميع أقسام الكلية في أسرع وقت؛ لتسير الكلية في ركب التطور المستمر مع الكليات المناظرة محليًّا وعالميًّا.





من جانبه، طالب الدكتور ممدوح أحمد عمر، رئيس قسم الألبان بالكلية، جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ببذل أقصى جهد في سبيل اعتماد برنامج الألبان وتشكيل اللجان؛ للقيام باستيفاء جميع متطلباتها، والاهتمام بإخراج هذه الورشة في أحسن صورة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة والتي تأتي للعام الثاني على التوالي من أهم فعاليات القسم، وتعد بمنزلة الملتقى العلمي، الذي يجمع بين أساتذة الصناعات الغذائية والألبان بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وخبراء الألبان بشركات ومصانع الألبان، مما يوفر البيئة المناسبة للجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.





جدير بالذكر أن الدكتور خاطر عبد الفتاح، الأستاذ بقسم الألبان بالكلية ومقرر الورشة، قام بتشكيل اللجان لتنظيم أعمال الورشة، ومخاطبة الجهات ذات الصلة؛ للوصول للشكل الأمثل للورشة، كما وجه الدعوة إلى الكوادر العلمية والخبراء لمناقشة المعايير الأكاديمية لبرنامج الألبان؛ للإفادة من آرائهم ومقترحاتهم في الوصول إلى أنسب المعايير الأكاديمية التي تؤهل خريج القسم لسوق العمل.