الونش يحتفل بإحراز أول أهدافه مع المنتخب

نشر محمود حمدى "الونش" صورا جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر الونش فى الصور من خلال مباراة اليوم مع المنتخب القومى ضد منتخب توجو بعد إحرازه الهدف.





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وكتب معلقا على الصور :" الحمدلله كثيرا".





وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.





أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.