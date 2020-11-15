تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور

أكدت الدكتورة نادية الصاوي، عميدة كلية التربية الرباضية للبنات جامعة الازهر بالخانكة، انتظام الدراسة بالكلية منذ اليوم الأول في العام الجامعي 2020_2021م، وانتظام عملية حضور الطالبات؛ بحيث تطبق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي؛ لمواجهة فيروس كورونا.





وشددت عميدة الكلية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وتنظيم عملية دخول الطالبات داخل قاعات المحاضرات، و داخل الملاعب للمحاضرات العملية والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسك الطبي"الكمامة"، وضرورة استخدام المطهرات؛ حفاظًا على سلامة الجميع.





كما قدمت كثيرا من النصائح التي تفيد الطالبات، وتم شكرهم علي تعاونهم والتزامهم الذي يوضح ويعكس صورة الازهر الشريف.



