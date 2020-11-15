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تعليم

تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:09 ص
ة كلية التربية الرباضية
ة كلية التربية الرباضية للبنات جامعة الازهر بالخانكة
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محمد شحتة
أكدت الدكتورة نادية الصاوي، عميدة كلية التربية الرباضية للبنات جامعة الازهر بالخانكة، انتظام الدراسة بالكلية منذ اليوم الأول في العام الجامعي 2020_2021م، وانتظام عملية حضور الطالبات؛ بحيث تطبق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت عميدة الكلية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وتنظيم عملية دخول الطالبات داخل قاعات المحاضرات، و داخل الملاعب للمحاضرات العملية والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسك الطبي"الكمامة"، وضرورة استخدام المطهرات؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

كما قدمت كثيرا من النصائح التي تفيد الطالبات، وتم شكرهم علي تعاونهم والتزامهم الذي يوضح ويعكس صورة الازهر الشريف.

وفي لفتة إنسانية تجسد معاني التواضع والوفاء ورد الجميل كرمت عميدة كلية التربية الرياضية بنات جامعة الازهر جميع الافراد العاملين بالكلية ، مشيدًة بدورهم المهم خلال العام الماضي2019/ 2020 في نهضة الكلية وتطورها وايضا جهدهم المبذول خلال اختبارات القبول  وحثتهم علي المزيد من الاخلاص في العمل وتكملة مسيرة جهودهم للعام الحالي 2020/2021.
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
تكريم الأفراد والعاملين بالتربية الرياضية لـ بنات الأزهر بالخانكة.. صور
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