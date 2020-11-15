صفع وضرب.. خناقة عنيفة بين سيدتين في مطار بيروت| فيديو





انهالت سيدة بالصفع على سيدة أخرى وتبادلت الاثنتين الصفع والدفع في شجار عنيف داخل صالة مطار بيروت.





وحاول رجال الأمن التدخل لفض الشجار، فيما وقفت إحدى النساء تصرخ في وجوههم: "ليش انتو هون" في محاولة منهم لحثهم على إيقاف المرأة الأخرى.





وتبين أن إحدى السيدات تخطت الأخرى أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية في المطار للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





فيما قامت السيدة الأخرى بالاعتراض، ودخلا في مشادة كلامية، انتهت باعتدائها عليها بالضرب، بينما تدخل رجال الأمن المتواجدين في المطار وفصلا بين السيدتين.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة نشوب مشاجرة عنيفة بين سيدتين في مطار بيروت.