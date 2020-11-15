Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشروط مالية جديدة.. جلسة بين الإسماعيلي وفخر الدين بن يوسف للتوقيع رسميا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في التعاقد مع اللاعب  التونسي فخر الدين بن يوسف، لتدعيم صفوف الفريق في صفقة حرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم القادم.

ويجتمع مسئولو الإسماعيلي الأن مع اللاعب، للتوقيع على عقد جديد لينضم مع الفريق لمدة موسم واحد.

كان اللاعب وقع على عقود مبدئية عبر الفاكس الأربعاء الماضي، قبل أن يصل اليوم ويعقد جلسته مع مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان.

يذكر أن فخر الدين بن يوسف لعب للإسماعيلي ٦ أشهر، في صفقة إنتقال حر يناير الماضي، الا أن جائحة كورونا كتبت نهاية موسمه مبكرًا، قبل عودته بإتفاقات مالية جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 صفقات تشعل الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بالدوريات الكبرى

بالفاكس.. الإسماعيلي يحصل على توقيع ظهير أيسر اتحاد العاصمة الجزائري 3 مواسم

خاص .. فادي فريد يقترب من ارتداء قميص الإسماعيلي

علاء وحيد: توصلنا لاتفاق مبدئي لعودة فخر الدين بن يوسف.. فيديو

خاص.. آري بابل لاعب الإسماعيلي الجديد يطير إلى بلاده

وصول رضوان الشريفي لإجراء الكشف الطبي بالإسماعيلي.. خاص

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس: تعرضت للسحر وسافرت دبي لفكه

منتخب مصر يحتفل بالفوز على توجو أمام غرفة محمد صلاح

ذِكر يغفر جميع الذنوب من 14 كلمة يقال في أي وقت

في غياب صلاح.. منتخب مصر يهزم توجو بهدف نظيف برأسية الونش.. فيديو وصور

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

مفاجأة.. نوع من الفيتامينات يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول اعتراف من ترامب بخسارة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

بسبب تداعيات كورونا .. مكلارين mclaren عملاق صناعة السيارات البريطانية تتجه للاستثمار في العقارات .. صور