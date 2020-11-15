بشروط مالية جديدة.. جلسة بين الإسماعيلي وفخر الدين بن يوسف للتوقيع رسميا

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في التعاقد مع اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لتدعيم صفوف الفريق في صفقة حرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم القادم.





ويجتمع مسئولو الإسماعيلي الأن مع اللاعب، للتوقيع على عقد جديد لينضم مع الفريق لمدة موسم واحد.





كان اللاعب وقع على عقود مبدئية عبر الفاكس الأربعاء الماضي، قبل أن يصل اليوم ويعقد جلسته مع مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان.



