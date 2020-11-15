عبد الله السعيد: شارة قيادة المنتخب يحددها الجهاز الفني.. فيديو

أكد عبد الله السعيد قائد منتخب مصر، أن ضغط المباريات بعد عودة النشاط الكروي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا، تسبب في إجهاد اللاعبين.





وأشار السعيد في تصريحات تلفزيونية ، إلى أن غياب محمد صلاح عن الفريق خلال اللقاء كان له أثرًا سلبيا.





وقال السعيد: "خضنا المباراة من أجل الفوز وحققنا الهدف، لم نكن موفقين في الشوط الأول وحاولنا الضغط علي الخصم مع بداية الشوط الثاني لإحراز هدف".





وأكمل: "ضغط المباريات بعد فترة توقف كورونا أثر نسبيا علي أداء اللاعبين وتسبب في إجهادهم".





وأضاف: "صلاح لاعب مهم جدا وغيابه يؤثر بكل تأكيد، والمنتخب يضم لاعبين متميزين".





واختتم: "شارة القيادة يحددها الجهاز الفني، وكل اللاعبين كبار ولا يوجد أي أزمة كما يشاع، صلاح تواصل معانا بعد المباراة وقدم لنا التهنئة".



