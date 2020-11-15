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رياضة

مدرب ألمانيا يؤجل الكشف عن ضحية كروس أمام إسبانيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد سمير
اعترف يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بفوز فريقه بصعوبة على ضيفه الأوكراني (3-1)، أمس السبت، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجحت الماكينات الألمانية في اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، مستغلين تعثر إسبانيا بالتعادل مع سويسرا في ذات الجولة.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن لوف عقب المباراة: "لم تكن مواجهة سهلة، لأن أوكرانيا فريق يلعب بشكل جيد، خاصة في ظل امتلاكهم السرعات والقدرة على التحول سريعًا في المرتدات".

وأضاف: "لكن بشكل عام أشعر بالرضا بعدما قدمنا مباراة جيدة واستطعنا التحكم في مجريات اللعب، كما أننا تحسنا من ناحية الفاعلية على المرمى في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن رأيه في أداء ليروي ساني، صاحب الهدف الأول، فأجاب "الجميع يعلم أنه لم يشارك منذ فترة طويلة، وبحاجة لبعض الوقت من أجل استعادة كامل جاهزيته وإيقاع المباريات".

وأشار المدرب الألماني إلى عزمه إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية عند مواجهة إسبانيا في الجولة الختامية، الثلاثاء المقبل.

وعن ذلك، قال "توني كروس سيعود بالتأكيد وسيبدأ أمام إسبانيا، لكن لنرى لاحقًا على حساب من سندفع به". 
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