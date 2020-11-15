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رياضة

زيزو: لاعبو الزمالك والأهلي يد واحدة داخل المنتخب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
زيزو
زيزو
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محمد سمير
قال أحمد سيد "زيزو"، لاعب منتخب مصر والزمالك، إن المنتخب حقق أهم شيء في مواجهة توجو وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشددا على أهمية مباراة الجولة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا، أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف زيزو، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه سعيد بثقة الجهاز الفني ومشاركته بشكل أساسي مع الفراعنة وأنه يجتهد لنيل ثقة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

ونفى لاعب المنتخب المصري، وجود أي مشاكل أو خلافات بين لاعبي الزمالك والأهلي خلال معسكر المنتخب وأن العلاقة بين جميع اللاعبين طيبة وجيدة.

وأشار زيزو، إلى أنه تربطة علاقة صداقة بثنائي الأهلي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة"، ونفس الحال بالنسبة لمصطفى محمد الذي يتدريب مع الشناوي في الجيم خلال معسكر المنتخب.

وقدم زيزو رسالة لجماهير الناديين بأن المباراة 90 دقيقة وكل لاعب يبحث عن تحقيق مصلحة ناديه والأهم هو نبذ التعصب.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب توجو بهدف نظيف، في الجولة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، بالكاميرون.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر للنقطة الخامسة متصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز برصيد 5 نقاط، بالأهداف، ثم كينيا برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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